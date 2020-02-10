Deneyap sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanır?Deneyap sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanır?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışması sonucu başlatılan proje olan Deneyap Teknoloji Atölyeleri" için sınav bugün gerçekleşti. Sınavdan çıkar çıkmaz öğrencileri, Deneyap sınav sonuçları ne zaman açıklanır? diye sormaya başladı.



DENEYAP SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Deneyap sınav sonuç tarihi için resmi yapılan bir açıklama yok. Sonuçların en geç şubat ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

YAZILI SINAV VE UYGULAMA SINAVI SONUNDA PUANIM NASIL HESAPLANACAK?

Yazılı Sınav puanının % 70’i ve Uygulama Sınavı puanının % 30’u hesaplanarak toplam puanınız hesaplanacaktır.

YAZILI SINAV’DA BAŞARILI OLDUM. ŞİMDİ NE YAPMALIYIM?

Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Süreci iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama yazılı sınav olup yazılı sınavda başarılı olan adaylar ikinci aşama olan uygulama sınavına girmeye hak kazanacaktır.