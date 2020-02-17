Deneyap sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Türkiye'nin teknoloji yıldızlarının bulunması amacıyla hayata geçirilen Deneyap Teknoloji Atölyeleri için son sınav 9 Şubat'ta gerçekleşti. Adayların heyecanı gün geçtikçe artarken sınav sonuç tarihine ilişkin bigiler de aratılıyor. İşte detaylar...

DENEYAP SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Deneyap sınav sonuç tarihi için resmi yapılan bir açıklama yok. Sonuçların en geç şubat ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

SONUÇLAR AÇIKLANDIĞINDA BU LİNKTEN KONTROL EDEBİLİRSİNİZ

YAZILI SINAV VE UYGULAMA SINAVI SONUNDA PUANIM NASIL HESAPLANACAK?

Yazılı Sınav puanının % 70’i ve Uygulama Sınavı puanının % 30’u hesaplanarak toplam puanınız hesaplanacaktır.

YAZILI SINAV’DA BAŞARILI OLDUM. ŞİMDİ NE YAPMALIYIM?

Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Süreci iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama yazılı sınav olup yazılı sınavda başarılı olan adaylar ikinci aşama olan uygulama sınavına girmeye hak kazanacaktır.