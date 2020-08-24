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24.08.2020 - 10:37 | | AA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bir "ANKA" daha teslim edildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na insansız hava aracı (İHA) ANKA'lardan bir tane daha teslim edildi, komutanlığın envanterindeki ANKA sayısı 4'e yükseldi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bir "ANKA" daha teslim edildi

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, hız kesmeden devam eden İHA teslimatları kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın deniz üzeri anlık hedef tespit, teşhis, takip ve imha kabiliyetlerini artıran ANKA'nın yeni bir teslimatı daha gerçekleştirildi.

Böylece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki ANKA sayısı 4'e ulaştı. "Operatif İHA Tedarik Projesi" kapsamında başarıyla kabul testleri yapılan son ANKA, yeni kabiliyetlerle teslim edildi. 

Buna göre, deniz üstü ve kara hedeflerinin uzaktan tespiti ve teşhisini, hareketli hedeflerin tespitini ve takibini yapabilen menzili artırılmış SARPER + , SAR/ ISAR/ Deniz Arama Radarı "Sentetik Açıklıklı Radar" ilk defa ANKA hava aracı üzerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine verildi.

İHA'ya entegre Otomatik Tanımlama Sistemi "AIS: Automatic Identification System" yeteneği sayesinde yüzlerce mil mesafedeki tüm deniz üstü unsurlarının kimlik bilgilerini tespit yeteneği kazandırılan ANKA'lar, tüm radar, görüntü ve otomatik tanımlama sistemi istihbarat bilgilerini anlık olarak komuta merkezlerine iletilebiliyor.

Daha önce teslim edilen 3 ANKA'nın "Otomatik Tanımlama Sistemi" ile modifikasyonları da bu teslimatla yapıldı.

Böylece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen 2'si SAR ve EO/IR kameralı toplam 4 ANKA, Doğu Akdeniz'den Kuzey Ege'ye tüm deniz sınırlarında da 7/24 keşif ve gözetleme görevlerinde kullanılacak. 

 

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