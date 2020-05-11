Deniz turuncuya döndü! Gören şaşkına döndü

Kurşunlu Sahili'nde deniz yüzeyini kaplayan turuncu renkteki madde ilginç görüntüler oluşturdu. Hafta sonu Kurşunlu Sahili'ni gören vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

İlk defa böyle bir şey gördüğünü söyleyen bir vatandaş, "40 senedir ben bu denizi böyle görmedim. İlk defa böyle gördüm ve çok şaşırdım. Sanki suyun içerisinde turuncu renkte koyu kıvamda bir sıvı var" ifadelerini kullandı. Bir başka Kurşunlu sakini ise, "Karideslerin yumurtlama zamanı. Onun için bu vaziyet oldu. Her sene bu aylarda olur" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili uzmanlardan yapılan açıklamada, “İlkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanış başlar. Bazı canlılar bu uyanıştan nasibini alarak çoğalır. Plankton denilen biyolojik canlı, çoğalma sırasında kendi içerisinde patlama yaşar. Bu patlamaya bağlı olarak da planktonun türüne göre deniz turuncu, kahverengi, yeşil ve kırmızı renklerine boyanır. Planktonun aşırı biçimde çoğalmasına bağlı kıyı şeridi boyunca renkler oluşur. Çünkü bu canlının içerisinde renk hücreleri vardır. Bu canlıya diğer adıyla ‘noctiluca’ denilir” ifadelerine yer verildi.

Denizde yaşanan renk değişiminde korkuya ve telaşa mahal verecek bir durumun söz konusu olmadığı da ifade edilerek, “Bu canlı iki tane kamçısı olan tek hücreli bir biyolojik canlıdır. Dış görünüş olarak deniz anasına benzetilir ama deniz anasından farklıdır. Türkiye’nin tüm kıyılarında bulunur. Buna doğal bir ekolojik olay diyebiliriz. Bu geçici bir olaydır. Telaşa mahal verecek bir evsel, kentsel veya endüstriyel atıkların oluşturduğu kirlilik değildir” şeklinde açıklamalarda bulunuldu.