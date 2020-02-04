Deniz ulaşımına fırtına engeli

Olumsuz hava şartları nedeniyle yarın 07.00 Gökçeada-Kabatepe ve 09.00 Kabatepe-Gökçeada seferleri ile 07.15 ve 10.00'daki Bozcaada-Geyikli, 08.00 ve 11.00 Geyikli-Bozcaada seferleri hava muhalefetinden dolayı iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, 14.00'deki Bozcaada-Geyikli seferinin durumunun ise 13.00'de belli olacağını bildirdi.



BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapacağı seferlerden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.