MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Deniz ulaşımına fırtına engeli! İptal edildi
ABONE OL
06.02.2020 - 06:25 | | AA

Deniz ulaşımına fırtına engeli! İptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapacağı seferlerinden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Deniz ulaşımına fırtına engeli! İptal edildi

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.

Ayrıca saat 10.00 ve 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.25'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktıAvrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan bir vekil tarafından Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ünlü fenomenin restoranında cinayet!

Ünlü fenomenin restoranında cinayet!

Dev proje gün sayıyor!

Dev proje gün sayıyor!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yapmayan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yapmayan yanar...

İsrail'de askerlik gerilimi!

İsrail'de askerlik gerilimi!

Sıradaki Haber