Deniz Yücel’e 2 yıl 9 ay hapis

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Deniz Yücel’i avukatı temsil etti. Kararını açıklayan mahkeme, Deniz Yücel’in “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü propagandası yapmak” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlarından atılı suçun unsurlarının oluşmadığı ve yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin anlaşıldığını belirterek bu suçtan baraatine karar verdi.

İndirim yapılmadı

Mahkeme Yücel’i, “PKK-KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın suç sonrası ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak iyi hal indirimi yapmadı. Mahkeme, sanık Yücel hakkında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın fotoğrafı ve arkasında da Türk bayrağı olan fotoğrafın üstüne “darbeci” şeklinde başlık atmak suretiyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Ermenilere yapılan soykırım” şeklinde beyanları dolayısıyla “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak” suçlarından suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.