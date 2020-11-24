Denizanaları Boğaz’ı bastı

İstanbul Boğazı hafta sonu denizanalarının istilasına uğradı. Arnavutköy İskelesi’nden Ortaköy ve Bebek’e kadar olan sahil şeridinde kıyıda denizin üstü tamamen beyaz renkli denizanalarıyla kaplandı. Pazar günü sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıda duran on binlerce denizanasını görünce şaşkına uğradı. Denizanalarının yığıldığı kıyı şeritteki deniz kirliliği de dikkati çekti. Denizanaları ile ilgili yaptığı çalışmalarla bilinen İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, görüntüleri Milliyet’e değerlendirdi.

‘Balık bitince arttı’

“Gerek evsel kirlilik, gerek endüstrinin sebep olduğu kirlilik, gerekse de küresel ısınma sebebiyle suların artık yavaş yavaş ısınması ve buna bağlı olarak canlı metabolizmalarının üreme aktivitelerinin artması sebebiyle denizanaları daha fazla ürer hale geldiler. Aşırı avcılık sebebiyle bu türlerin üzerinden beslenen balıkları ekosistemden yok etmiş olmamız da hızlı çoğalmaya neden oldu. Onun dışında kıyı alanlarda yapılan düzenlemeler, yol amaçlı denize taşlar atılması, liman gibi yapay yapılar da deniz analarının üremelerini destekleyen larva safraları için sabit bir zemin imkanı sağlıyor. Görüntülerdeki deniz anaları larva safradan ergin safraya geçmiş genç bireyler. Kıyıya bu denli yaklaşmaları akıntılar ve rüzgarın etkisiyle muhtemelen açık sularda ve denizlerde yaşayan denizanaları kıyıda yığılmış.

Plastik kirliliği deniz analarının larva safralarını geçirmek için sert zemin ihtiyacını karşılıyor. Deniz anaları, plastiklerin sert zeminlerine kendilerini yapıştırıp istedikleri yerlere taşınıp, istedikleri kadar zemin elde ediyorlar. Ve üremeleri bu şekilde daha da artmış oluyor. Yani onlara daha fazla üreme zemini sağlamış oluyoruz bu çöplerle birlikte. Evsel ve endüstriyel atıkların denizlere atılıp, denizlerde kirlilik yaratacak ortamı yok etmeliyiz. Balıkçılıkta bir düzenleme yapılması lazım. Denizanaları üzerinden beslenen canlıların ekosistemde tutunabilirliğini sağlamalıyız.”