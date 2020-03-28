Denizcilerden ‘Evde kal’ çağrısı

Statü Denizcilik’e ait 190 metrelik M/V Yaşar Kemal adlı kuru yük gemisinin mürettebatı Ukrayna’dan İtalya’ya giderken İngilizce “Korunma tedaviden daha iyi ve evde kal güvende kal” yazılı pankart açtı. İskenderun açıklarında bekleyen M/V Che kargo gemisi mürettebatı da “Biz sizin için gemide kalıyoruz, lütfen siz de evde kalın” yazdı. Marmara Denizi’nde seyreden 140 metrelik M/V Türkan Saylan gemisi mürettebatı da güvertede bağlama halatlarıyla “Biz sizin için gemideyiz, siz de bizim için evde kalın” yazdı. M/V Can Yücel ise Mersin’den aldığı kömür yükünü taşıdığı Akdeniz’de kaptan Arif Atlas öncülüğünde “6 ay oldu zor değil, evde kal” ve “11 ay oldu susun bence” yazılarıyla poz verdi.