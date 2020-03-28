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28.03.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Denizcilerden ‘Evde kal’ çağrısı

Koronavirüs salgının ürkütücü boyutunun önüne geçmek için yapılan “Evde kal” çağrılarına denizcilerde destek verdi.

Denizcilerden ‘Evde kal’ çağrısı
GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Statü Denizcilik’e ait 190 metrelik M/V Yaşar Kemal adlı kuru yük gemisinin mürettebatı Ukrayna’dan İtalya’ya giderken İngilizce “Korunma tedaviden daha iyi ve evde kal güvende kal” yazılı pankart açtı. İskenderun açıklarında bekleyen M/V Che kargo gemisi mürettebatı da “Biz sizin için gemide kalıyoruz, lütfen siz de evde kalın” yazdı. Marmara Denizi’nde seyreden 140 metrelik M/V Türkan Saylan gemisi mürettebatı da güvertede bağlama halatlarıyla “Biz sizin için gemideyiz, siz de bizim için evde kalın” yazdı. M/V Can Yücel ise Mersin’den aldığı kömür yükünü taşıdığı Akdeniz’de kaptan Arif Atlas öncülüğünde “6 ay oldu zor değil, evde kal” ve “11 ay oldu susun bence” yazılarıyla poz verdi.

 

 

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