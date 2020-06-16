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16.06.2020 - 17:56 | | İHA

Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç yaşam savaşı veriyor!

Antalya’nın Alanya ilçesinde serinlemek için denize giren 26 yaşındaki genç, boğulma tehlikesi geçirerek hastanede tedaviye alındı. Talihsiz gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç yaşam savaşı veriyor!

Olay, saat 14.30 sıralarında Dinek Mahallesi’ndeki sahilde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Hilmihan Ö. (26), açıklara doğru yüzmeye başladı. Bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolduğu fark edilen Hilmihan Ö.'nün yardımına sahildekiler koştu.

Genç daha sonra kıyıya çıkarıldı. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Hilmihan Ö.'yü ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan talihsiz gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika: Bakan Albayrak paylaştı!Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz."
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