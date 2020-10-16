MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Marmara'nın ortasında kanosuna sarılmış yardım bekliyordu
ABONE OL
16.10.2020 - 11:54 | | İHA/DHA

Marmara'nın ortasında kanosuna sarılmış yardım bekliyordu

 İDO'nun Güzelyalı-Büyükçekmece seferini yapan deniz otobüsünün personeli, Bozburun açıklarında denize düşerek kanosuna tutunan bir vatandaşı kurtardı. Kazazede Sahil Güvenlik yetkililerine teslim edildi. O anlar kameralara yansıdı.

Marmara'nın ortasında kanosuna sarılmış yardım bekliyordu

İDO'nun Güzelyalı - Büyükçekmece seferini yapan deniz otobüsü kaptanı, Bozburun açıklarında kanodan denize düşen bir kişinin tişörtünü sallayarak yardım istediğini fark etti. Kaptan kazazedeyi kurtarmak için manevra yaparak bölgeye yanaştı. Gemi personeli kazazedeyi kurtarmak için seferber olurken, gemideki yolculara da kurtarma çalışması yapılacağı anons edildi. Baş mühendis Özcan Ünal ve gemi personelinin gayretiyle kazazede vatandaş gemiye alındı.

Bilinci açık olan kazazede köprü üstüne getirilerek battaniye verildi. Yardıma koşan yolcuların verdiği kuru kıyafetler kazazedeye giydirilerek daha fazla ısı kaybının önüne geçilmeye çalışıldı. İDO, deniz koşulları sebebiyle sahil güvenlik teknesinin talebi ile Armutlu Tatil Köyü iskelesine yanaşarak kazazedeyi sahil güvenlik botuna teslim etti. Bu sırada sahil güvenlik ekibinin çağrısıyla iskeleye gelen 112 acil ekibi de kazazedeye müdahale etti. Kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Marmaranın ortasında kanosuna sarılmış yardım bekliyordu

Marmaranın ortasında kanosuna sarılmış yardım bekliyordu

    Otomobilin çarptığı motosikletten böyle savruldularHatay'da, refüjden karşıya geçmeye çalışan motosiklete otomobil çarptı. Kazada motosiklette bulunan genç kadın ağır yaralandı, motosiklet sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Evinde ölü bulunan yaşlı adamın mutfağından içki yapımında kullanılan malzemeler çıktı

    Evinde ölü bulunan yaşlı adamın mutfağından içki yapımında kullanılan malzemeler çıktı

    Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

    Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

    Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

    Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

    Hatice hemşirenin arkadaşları konuştu: 'Hala şaşkınız'

    Hatice hemşirenin arkadaşları konuştu: 'Hala şaşkınız'

    Sıradaki Haber