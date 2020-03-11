11.03.2020 - 13:41 | | AA
Denizde can pazarÄ±! Saniye saniye kaydedildi
Sinop'ta, denize dÃ¼ÅŸen yabancÄ± uyruklu genÃ§ kÄ±z, deniz polisi tarafÄ±ndan sudan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.Â
Ailesiyle birlikte iskelede gezintiye Ã§Ä±kan Afganistan uyruklu 18 yaÅŸÄ±ndaki Nazari Shirmohamad, dengesini kaybederek denize dÃ¼ÅŸtÃ¼.
YakÄ±nlarÄ±nÄ±n haber vermesi Ã¼zerine olay yerine deniz polisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
DalganÄ±n etkisiyle bir sÃ¼re sonra gÃ¶zden kaybolan genÃ§ kÄ±z, deniz polisi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aramalar sonucu iskele altÄ±nda bulundu.
Sudan Ã§Ä±karÄ±lan Shirmohamad, 112 Acil Servis ekibi tarafÄ±ndan ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Sinop AtatÃ¼rk Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
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