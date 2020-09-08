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08.09.2020 - 14:48 | | DHA

Denizde can pazarı! Son anda kurtarıldılar

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, alabora olan teknedeki 3 kişi, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. Kurtarma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Denizde can pazarı! Son anda kurtarıldılar

Bursa Gemlik Kumla Mahallesi sahili açıklarında içinde 3 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Son anda atladıkları tekneye tutunarak, yardım çığlıkları atan 3 kişin yardımına, Gemlik Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekibi gitti.

Cankurtaranlar, isimleri açıklanmayan 3 kişiyi sudan alıp, kendi teknelerine çıkardı. Alabora olan tekne de halatla cankurtaran teknesine bağlanarak, kıyıya getirildi.

Kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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