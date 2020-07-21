MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Denizde çıkan hortum korkuttu
ABONE OL
21.07.2020 - 13:06 | | DHA

Denizde çıkan hortum korkuttu

Bartın'ın Amasra ilçesinde, denizde oluşan hortum paniğe neden oldu. Hortum, denizde seyir halindeki kuru yük gemisini de teğet geçti.

Denizde çıkan hortum korkuttu

Amasra’da sabah saatlerinde karadan yaklaşık 500 metre açıkta hortum oluştu. İlçenin her yerinden görünen hortumun, oluştuğu bölgede seyir halinde olan kuru yük gemisinin yanından geçtiği görüldü. Çevredekiler oluşan hortumu Boztepe Mahallesi’ndeki tepeden görüntüledi. Küçük liman mevkisinden de net bir şekilde görülen hortum nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Yaklaşık 20 dakika boyunca deniz üzerinde ilerleyen hortum, daha sonra karaya ulaşmadan kayboldu. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Denizde çıkan hortum korkuttu

Erzurum'da sokak ortasında kadına şiddet!Erzurum’da, 30'lu yaşlarındaki bir erkeğin, sevgilisi olduğu iddia edilen genç kadını saçlarından tutup, küfrederek darbetmesi, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Çevredekilerin 'polisi arıyoruz' diye tepki gösterdiği kişi, ''ara, sana ne'' deyip, şiddete devam etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Denizde çıkan hortum korkuttu

Denizde çıkan hortum korkuttu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

Son dakika... Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Pınar Gültekin açıklaması

Son dakika... Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Pınar Gültekin açıklaması

Sıradaki Haber