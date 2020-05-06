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06.05.2020 - 09:18 | | İHA

Denizde çürüdü! İşte Natalia'nın son hali...

Şile’de 17 ay önce karaya oturan gemi parçalara ayrılarak denizden karaya çekiliyor. Parçalara ayrılarak karaya çekilen gemi havadan görüntülendi.

Şile'de karaya oturan gemi parçalanarak karaya çıkartılıyor
Şile'de karaya oturan gemi parçalanarak karaya çıkartılıyor
Şile'de karaya oturan gemi parçalanarak karaya çıkartılıyor
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Comoros Adaları bandıralı Natalia isimli kargo gemisi 17 ay önce Şile'de Sahilköy Karaburun mevkisi açıklarında aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştu. Karaya oturan gemiden 16 mürettebat saatler süren kurtarma çalışmalarıyla gemiden çıkarılmıştı. 17 ay boyunca denizde duran gemi çürüyerek bölünmüştü. Ekipler çürümeye yüz tutmuş Natalia isimli kargo gemisini denizden karaya çekmeye başladı. Gemi, iş makineleri ile parçalara ayrılarak karaya çekiliyor.

Parçalara ayrılarak karaya çekilen gemi drone ile havadan görüntülendi.

Şile'de karaya oturan Natalia isimli gemi parçalanarak karaya çıkartılıyorŞile’de 17 ay önce karaya oturan gemi parçalara ayrılarak denizden karaya çekiliyor. Parçalara ayrılarak karaya çekilen gemi havadan görüntülendi.
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