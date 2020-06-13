Denizdeki çakalı balıkçı kurtardı

Kurucaşile açıklarındaki balıkçı ağlarını toplamak için dün sabah denize açılan Ali Mert, kıyıdan 700 metre açıkta yüzen hayvanı gördü. Ali Mert, cep telefonu ile o anları kaydetti, ardından da diğer balıkçıları arayarak haber verdi. Mert daha sonra yanına gittiği hayvanın çakal olduğunu fark etti. Çakalı teknesine güvenli bir şekilde alan Ali Mert, hayvanı karaya çıkararak doğal yaşamına bıraktı.

İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirten Ali Mert, “Ben çocukluğumdan bu yana denizlerdeyim. Dün de arkadaşlarımızla birlikte ağlarımızı topladığımız sırada denizde yüzen bir şey gördük. İlk başta ne olduğunu anlayamadık. Sonra çakal olduğunu anladık. Benim onu denizde bırakmaya vicdanım el vermedi. Sonra diğer balıkçı arkadaşlarımızı aradım. Çakalı güvenli şekilde tekneye aldık. Bizi uğraştırdı ama sonunda onu doğal yaşamına kavuşturmuş olduk. Ben denizde domuz ayıyı duymuştum ama çakalı hiç bilmem, o da bizim başımıza gelmiş oldu” dedi.