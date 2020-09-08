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08.09.2020 - 17:17 | | DHA

Denizden öğrencisini kurtarırken boğulan öğretici, toprağa verildi

Samsun’da, denizde boğulma tehlikesi geçiren öğrencisi M.A.'yı kurtarmak isterken, boğulan Kur'an Kursu öğreticisi Mehmet Çıtak, memleketi Çorum'da toprağa verildi. Denizden kurtarılan M.A.'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Denizden öğrencisini kurtarırken boğulan öğretici, toprağa verildi

Çorum'dan Samsun'a gelen Hıdırlık Kur'an Kursu'nun öğreticileri ve 7 öğrencisi, sınavdan sonra serinlemek için Atakum ilçesinde denize girdi. Öğrencilerden M.A.'nın  (12) suda boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine öğretici Mehmet Çıtak, denize atladı. Çevredekiler ve cankurtaranlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖĞRENCİSİNİ KURTARDI, AKINTIYA KAPILDI

Bu sırada öğrencisi M.A.'yı kurtararak, kıyıya iten öğretici Mehmet Çıtak (37), akıntıya kapıldı. M.A., Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Akıntıya kapılan öğretici Mehmet Çıtak da kısa süre sonra deniz polisi tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Özel hastanede tedaviye alınan öğretici Çıtak, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

Denizden kurtarılan öğrencinin hastanedeki tedavisi sürerken, hayatını kaybeden Mehmet Çıtak için memleketi Çorum’da, 1 yıldır görev yaptığı kent merkezindeki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile çok sayıda kişi katıldı. Mehmet Çıtak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından merkeze bağlı Güzelyurt köyünde toprağa verildi. 

Denizden öğrencisini kurtarırken boğulan öğretici, toprağa verildi



 

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