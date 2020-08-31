MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Denizden yarı baygın çıkardılar! Yaşatmak için dakikalarca uğraştılar
ABONE OL
31.08.2020 - 09:53 | | İHA

Denizden yarı baygın çıkardılar! Yaşatmak için dakikalarca uğraştılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde deniz üzerinde yaralı halde bulunan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bölgeden geçen tur teknesi tarafından fark edilerek, tekneye alındı.

Denizden yarı baygın çıkardılar! Yaşatmak için dakikalarca uğraştılar

Muğla Marmaris Körfezi açıklarında tur teknesi çalışanları gezi dönüşünde deniz üzerinde yarı baygın bir caretta kaplumbağasını görüp hemen tekneye çıkarttılar.

Teknede üzerine havlu örtüp, soğuk su ile müdahale edilen kaplumbağa için DEKAMER'e (Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi) bilgi verildi. Tur teknesi sahipleri kaplumbağanın Burunucu Mevkiinde su yüzeyinde yarı baygın şekilde duruduğunu, hemen denize dalıp kaplumbağayı halatla bağladıktan sonra tekneye çıkardıklarını, muhtemelen üzerinden bir teknenin geçmiş olabileceğini ifade ettiler.

DEKAMER yetkilileri tarafından teslim alınan kaplumbağanın tedavisine başlandığı öğrenildi.

Ters şeride giren otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 6 yaralıKırıkkale’de ters şeride giren otomobilin hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i çocuk, 6 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Denizden yarı baygın çıkardılar! Yaşatmak için dakikalarca uğraştılar

Denizden yarı baygın çıkardılar! Yaşatmak için dakikalarca uğraştılar

Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

Vatan aşkının simgesi: Albay Reşat Çiğiltepe'nin hikayesi

Vatan aşkının simgesi: Albay Reşat Çiğiltepe'nin hikayesi

EBA TV Canlı ders yayını izle! İlkokul, Oraokul Lise canlı ders yayınları ve TRT frekans bilgileri...

EBA TV Canlı ders yayını izle! İlkokul, Oraokul Lise canlı ders yayınları ve TRT frekans bilgileri...

Sıradaki Haber