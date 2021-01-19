19.01.2021 - 14:19 | | DHA
Denize dehşet! Zavallı kadın böyle kurtarıldı
Hatay’da 47 yaşındaki Dilek Karaca iskelede yürürken ayağı kayıp denize düştü. Durumu fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu. Dehşeti yaşayan kadın Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Atatürk Anıtı arkasındaki iskelede yürüyüş yapan Dilek Karaca, ayağı kayıp denize düştü. Durumu fark eden vatandaşlar, polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine botla kıyıya yanaşan Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, denizde çırpınan Karaca'yı kurtardıktan sonra balıkçı barınağına götürerek karaya çıkardı.
Üşüdüğü gözlenen Dilek Karaca, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Karaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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