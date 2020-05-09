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09.05.2020 - 21:07 | | DHA

'Denize gireceğim' diyerek evden ayrılan doktor kayıp!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 2 gün önce 'denize gireceğim' diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan doktor Orhan Bican (36) için arama çalışması başlatıldı. Elbiseleri deniz kıyısında bulunan Bicanın izine henüz rastlanamadı.

'Denize gireceğim' diyerek evden ayrılan doktor kayıp!

Doktor Orhan Bican, 2 gün önce anne ve babasına denize gireceğim diyerek evden ayrıldı. Uzun süre eve dönemeyen Orhan Bican için ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine arama çalışmaları Orhan Bicanın denize gireceğini söylediği Pazarcı Mahallesi Selinus Plajı Kızılin mevkiinde başlatıldı.

Bican'ın elbiseleri burada yapılan aramada sahil kenarında bulundu. Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orhan Bircan'ın elbiselerinin bulunduğu noktadan arama tarama faaliyetleri başlatılırken, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalış timi de aramalara destek verdi.


Yaklaşık 2 saatlik arama çalışmalarında Orhan Bican'ın izine rastlanmadı. Ekiplerin çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Orhan Bican'ın bir süre önce Gazipaşa Havalimanı'ndaki doktorluk görevinden ayrıldığı, eşinden de kısa süre önce boşandığı öğrenildi.

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