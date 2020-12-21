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21.12.2020 - 15:55 | | İHA

Denize uçtu! Balıkesir'de akılalmaz kaza

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Su Ürünleri Hali içerisine park ettiği otomobili ile manevra yapmak isteyen bir kişi aracıyla birlikte denize düştü. Aracın sürücüsü vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılırken, sulara gömülen araç da vinç marifetiyle karaya çıkarıldı.

Denize uçtu! Balıkesir'de akılalmaz kaza
Denize uçtu! Balıkesir'de akılalmaz kaza
Denize uçtu! Balıkesir'de akılalmaz kaza
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Bandırma Su Ürünleri Hali içerisinde 10 ACG 55 plakalı park halindeki aracı ile manevra yapan E.Y. aracı ile birlikte denize uçtu. Son anda aracının kapısını açmayı başararak kendisini aracın dışına atan sürücü E.Y. vatandaşların yardımı ile kurtarılarak denizden çıkarıldı. Saniyeler içinde sulara gömülen araç kaza mahalline gelen dalgıçlar tarafından denizin altında yapılan arama ile tespit edilerek çekici marifetiyle sudan çıkarıldı.

 

 

 

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