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26.12.2020 - 12:48 | | DHA

'Denizlerin prensi' lüferin kilosu 100 liraya düştü

Çanakkale’de koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranların kapalı olması nedeniyle balık tezgahlarında çeşit bolluğu yaşanıyor. Normal günlerde kilosu 160 lira olan ‘Denizlerin prensi’ olarak adlandırılan lüferin kilosu 100 liraya kadar indi.

'Denizlerin prensi' lüferin kilosu 100 liraya düştü

Çanakkale balık halinde son günlerde balık bolluğu ve ucuzluğu yaşanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında restoranların kapalı olması balık tezgahlarında çeşitliliği artırdı, fiyatları düşürdü. Balık halinde tezgahlarda tekir 40, hamsi 30, sarıkanat 70, deniz levreği 80, mezgit 30 liradan satışa sunuluyor.

Öte yandan ilk çıktığında tezgahta 150 liradan kilosu satışa sunulan ‘Denizlerin prensi’ olarak adlandırılan lüferin kilosu kısıtlamanın olduğu günlerde 100 liraya kadar düştü. Son günlerde mevsimi itibariyle azalan lüferin kilosu 160 liradan tezgahlarda yerini aldı.

Hal esnafından Hasan Doğuş Tunç, “Hamsi, zargana, sarıkanat, tekir, Karadeniz mezgidi, levrek, kefal, kalamar, ahtapot, diğer karagöz balıkları ile mevsim balıklarının çoğu tezgahlarımızda bulunuyor. Sezonda bu yıl beklenilen oranda lüfer bolluğu yaşanmadığı için fiyatlar yükseldi. Buna rağmen lüfersiz günümüz geçmedi. Sadece her vatandaşın ulaşacağı kadar lüfer bolluğu olmadı. Fakat bu yıl da palamut çok boldu. Her fiyata uygun palamut satıldı” dedi.

 

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