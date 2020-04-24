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24.04.2020 - 18:27 |

Denizli İl Posta Kodu Nedir? Denizli İlçelerinin Posta Kodları

Her şehrin kendine ait bir posta kodu bulunur. Bu kodlar şehirleri birbirinden ayırarak daha düzenli farklı işlemlerin yapılmasına olanak verir. Pek çok vatandaş ise şehirlerin adlarını öğrenmek için internet üzerinden araştırma gerçekleştirmektedir. Peki, Denizli il posta kodu nedir? Denizli ilçelerinin posta kodları hakkında bilinmesi gerekenler.

Denizli İl Posta Kodu Nedir? Denizli İlçelerinin Posta Kodları

Türkiye'nin farklı şehirleri için olduğu gibi Denizli şehrinin de kod numarası bulunmaktadır. Bu kod numarasını il ve ilçe bazında öğrenerek amaca uygun olarak değerlendirebilirsiniz.

Denizli Posta Kodu

Denizli posta kodu 20000 olarak bilinmektedir. Bu kodu başta iletişim olmak üzere pek çok amaç doğrultusunda değerlendirmek mümkün. Türkiye'nin en önemli turizm ve ticaret şehirleri arasında yer alan Denizli adına, posta kodu olarak 20000 belirlenmiş durumda.

Denizli İlçelerinin Posta Kodları

Şehir ile beraber aynı zamanda o şehrin ilçelerinin posta kodları da değişkenlik göstermektedir.

- Acıpayam = 20800,
- Babadağ = 20480,
- Baklan= 20470,
- Bekilli = 20930,
- Beyağaç= 20590,
- Pamukkale = 20180,
- Çal = 27010,

Bu gibi ilçe kodları ile beraber Denizli şehrinin farklı semtlerine rahatlıkla ulaşım sağlamak mümkün.

 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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