Denizli İl Posta Kodu Nedir? Denizli İlçelerinin Posta Kodları

Türkiye'nin farklı şehirleri için olduğu gibi Denizli şehrinin de kod numarası bulunmaktadır. Bu kod numarasını il ve ilçe bazında öğrenerek amaca uygun olarak değerlendirebilirsiniz.



Denizli Posta Kodu



Denizli posta kodu 20000 olarak bilinmektedir. Bu kodu başta iletişim olmak üzere pek çok amaç doğrultusunda değerlendirmek mümkün. Türkiye'nin en önemli turizm ve ticaret şehirleri arasında yer alan Denizli adına, posta kodu olarak 20000 belirlenmiş durumda.



Denizli İlçelerinin Posta Kodları



Şehir ile beraber aynı zamanda o şehrin ilçelerinin posta kodları da değişkenlik göstermektedir.



- Acıpayam = 20800,

- Babadağ = 20480,

- Baklan= 20470,

- Bekilli = 20930,

- Beyağaç= 20590,

- Pamukkale = 20180,

- Çal = 27010,



Bu gibi ilçe kodları ile beraber Denizli şehrinin farklı semtlerine rahatlıkla ulaşım sağlamak mümkün.