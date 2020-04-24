Denizli İl Posta Kodu Nedir? Denizli İlçelerinin Posta Kodları
Her şehrin kendine ait bir posta kodu bulunur. Bu kodlar şehirleri birbirinden ayırarak daha düzenli farklı işlemlerin yapılmasına olanak verir. Pek çok vatandaş ise şehirlerin adlarını öğrenmek için internet üzerinden araştırma gerçekleştirmektedir. Peki, Denizli il posta kodu nedir? Denizli ilçelerinin posta kodları hakkında bilinmesi gerekenler.
Türkiye'nin farklı şehirleri için olduğu gibi Denizli şehrinin de kod numarası bulunmaktadır. Bu kod numarasını il ve ilçe bazında öğrenerek amaca uygun olarak değerlendirebilirsiniz.
Denizli Posta Kodu
Denizli posta kodu 20000 olarak bilinmektedir. Bu kodu başta iletişim olmak üzere pek çok amaç doğrultusunda değerlendirmek mümkün. Türkiye'nin en önemli turizm ve ticaret şehirleri arasında yer alan Denizli adına, posta kodu olarak 20000 belirlenmiş durumda.
Denizli İlçelerinin Posta Kodları
Şehir ile beraber aynı zamanda o şehrin ilçelerinin posta kodları da değişkenlik göstermektedir.
- Acıpayam = 20800,
- Babadağ = 20480,
- Baklan= 20470,
- Bekilli = 20930,
- Beyağaç= 20590,
- Pamukkale = 20180,
- Çal = 27010,
Bu gibi ilçe kodları ile beraber Denizli şehrinin farklı semtlerine rahatlıkla ulaşım sağlamak mümkün.