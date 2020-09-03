Denizli'de 12 motosiklete trafikten men

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün elektrikli bisiklet ve motosiklet kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Jandarma ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan sürücüler; kask, plaka, trafik tescili ve sürücü belgesi üzerinden denetlendi. Denetimlerde, trafiğe uygunsuz çıktıkları belirlenen 26 sürücüye cezai işlem yapılırken, 12 motosiklet ise trafikten menedildi.