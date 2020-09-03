Denizli'de 12 motosiklete trafikten men

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün elektrikli bisiklet ve motosiklet kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Jandarma ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan sürücüler; kask, plaka, trafik tescili ve sürücü belgesi üzerinden denetlendi. Denetimlerde, trafiğe uygunsuz çıktıkları belirlenen 26 sürücüye cezai işlem yapılırken, 12 motosiklet ise trafikten menedildi.
Dehşet anları.. Arkadaşlarıyla tartıştı, bacağından vurulduMaltepe'de otomobil içerisinde arkadaşlarıyla tartışmaya başlayan Sezer A. tartışmanın büyümesi üzerine araç sürücüsü tarafından bacağından vuruldu. Olayın ardından arkadaşları araçla kaçarken yaralı Sezer A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.