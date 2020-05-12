MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Denizli'de 17 mahalleye karantina! Bu kez sebep farklı...
ABONE OL
12.05.2020 - 21:35 | | DHA

Denizli'de 17 mahalleye karantina! Bu kez sebep farklı...

Denizli'nin Honaz ilçesinde, bir inekte şap hastalığı tespit edilmesi üzerine 17 mahallede karantina kararı alındı.

Denizli'de 17 mahalleye karantina! Bu kez sebep farklı...

Honaz ilçesi Kızılyer Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir inekten alınan numune, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından laboratuvara gönderildi. Yapılan testler sonucu inekte şap hastalığı bulunduğu belirlendi.

Bunun üzerine Kızılyer ve ilçedeki 16 mahalle karantina altına alındı. İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya bölgede başıboş gezen ve riskli görülen hayvanların aşılandığını belirtti. İlçede gereken tüm tedbirlerin alındığını belirten Erkaya, "Bir inekte çıkan şap hastalığı nedeniyle 17 mahallede hayvan alım ve satımını durdurma kararı alındı. Buralarda daha önceden aşı yapılmıştı. Yeni bir hastalık görülmemesi durumunda yaklaşık 1 ay sonra alım satımların yeniden başlayacağını düşünüyoruz" dedi.

İstanbul'da damat dehşetiİstanbul Esenyurt Mehter Çeşme Mahallesi'ndeki evlerinde, iftar öncesi iddiaya göre damat, kayınpederi ile kayınvalidesini silahla ateş ederek öldürdü. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli damadı gözaltına aldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Mert Öcal hangi dizilerde oynadı, ne iş yapıyor? Biyografisi...

Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Mert Öcal hangi dizilerde oynadı, ne iş yapıyor? Biyografisi...

SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

Survivor Ersin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Survivor Ersin Korkut evli mi? Biyografisi...

Survivor Ersin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Survivor Ersin Korkut evli mi? Biyografisi...

Sıradaki Haber