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26.08.2020 - 02:46 | | AA / İHA

Denizli'de acı olay! Banyosunda ölü bulundu

Denizli'de, 65 yaşında bir kişi duş almak için girdiği belirtilen evinin banyosunda ölü bulundu.

Denizli'de acı olay! Banyosunda ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki bir apartmanın 4. katında ailesiyle yaşayan Mustafa Kayalı, duş almak için girdiği banyodan bir daha çıkmadı.

Kayalı'yı yerde kanlar içinde bulan yakınları, 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi.

Denizlide acı olay Banyosunda ölü bulundu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kayalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayalı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adana'da silahlı komşu kavgasıAdana’da iki komşu arasında çıkan kavgada bir kişi tabanca ile ayağından vurularak yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise gözaltına alındı.
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