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08.07.2020 - 13:59 | | DHA

Denizli'de asker uğurlaması kararı!

Denizli İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, koronavirüs önlemleri kapsamında, birinci derecede yakınlar dışında akraba, tanıdık, arkadaşların katıldığı toplu asker uğurlamalarına kesinlikle müsaade edilmemesi kararı alındığı bildirildi.

Denizli'de asker uğurlaması kararı!

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı. Toplantıda asker uğurlamalarına yönelik önemli kararlar alındı. Valilikten yapılan açıklamada, kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına, bu kapsamda açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına, toplu uğurlama yapılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği kaydedildi. Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerde yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verileceği belirtildi.

Açıklamada, "Bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşların katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine, askerlik yükümlülerinden pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınmasına, bu nedenle hakkında idari ve adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin bu kişilerin teslim olacağı askeri birliğe bildirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

 

 

 

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