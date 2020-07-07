Denizli'de bagajdan yılan çıktı



Asmalıevler Mahallesi 6640 Sokak'ta yaşayan İsmail Sicimli, dün akşam saatlerinde otomobilin bagaj kısmındaki kiraz kasalarını almak isterken içeride yılan bulunduğunu fark etti. Şaşkınlık yaşayan Sicimli, durumu itfaiye ekipleri ekiplerine bildirdi. Otomobilin bulunduğu yere gelen ekipler, 1,5 metre uzunluğundaki yılanı çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucunda yakalanan yılan, doğaya bırakıldı. Sicimli, kiraz toplamak için Honaz ilçesine gittiğini, yılanın tarlada otomobiline girmiş olabileceğini söyledi.