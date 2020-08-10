MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Denizli’de bir hafta içerisinde 94 trafik kazası meydana geldi
ABONE OL
10.08.2020 - 17:18 | | DHA

Denizli’de bir hafta içerisinde 94 trafik kazası meydana geldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta içerisinde 42’si yaralanmalı olmak üzere 94 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli’de bir hafta içerisinde 94 trafik kazası meydana geldi

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 20 bin 563 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 054 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.
Kent genelinde toplamda 94 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 42’si yaralanmalı, 52’sinin ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca kentte geçtiğimiz hafta ölümlü trafik kazası yaşanmadığı ifade edildi.

Ordu'da dehşet! Tartıştığı sevgilisini ve kendini yaktıOrdu'nun Fatsa ilçesinde bir kişi, hem tartıştığı birlikte yaşadığı kadını hem de kendini yaktı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dondurmacıda cep telefonu hırsızlığı kamerada

Dondurmacıda cep telefonu hırsızlığı kamerada

Emeklilere müjde! Tamamı ücretsiz, yol parasını da devlet ödüyor...

Emeklilere müjde! Tamamı ücretsiz, yol parasını da devlet ödüyor...

Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

Bursa'da uyuşturucu ticaretine 6 tutuklama

Bursa'da uyuşturucu ticaretine 6 tutuklama

Sıradaki Haber