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21.07.2020 - 16:45 | | DHA

Denizli'de bir kişi Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı!

Denizli’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Ahmet E., tutuklandı.

Denizli'de bir kişi Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı!

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilen Ahmet E. hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan operasyonda Ahmet E. evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet E., tutuklandı.

 

 

 

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