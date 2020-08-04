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04.08.2020 - 14:00 | | İHA

Denizli'de bir kişi silahla kendini yaraladı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Osman A., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kendisini silahla yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de bir kişi silahla kendini yaraladı!

Olay, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi’nde 1925/6 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesi ile birlikte evde vakit geçirdiği sırada 49 yaşındaki Osman A., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kendisini silahla göğsünden vurarak ağır yaralandı. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen Osman A., ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

 

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