Denizli'de çalışan koronavirüse yakalanınca tüm fabrika etkilendi

Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, kentte tedbirlere yeterince uyulmadığı anlaşılan bir fabrikada, bir pozitif vaka ile başlayan süreçte, çalışanların büyük çoğunuluğunun Kovid-19'a yakalandığı belirtildi.

Çalışanların ailelerinde de pozitif vaka görüldüğü, bir kişinin hayatını kaybettiği ve fabrikanın 25 gündür kapalı olduğu belirtildi. Açıklama ile "Maske ve sosyal mesafe en basit ama en büyük tedbirimizdir" ifadelerinin yazılı olduğu bir görsel de paylaşıldı.