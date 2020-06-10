10.06.2020 - 13:11 | | DHA
Denizli'de çatı tamir ederken fenalaştı, merdivenli itfaiye aracıyla indirildi
Son dakika haberi... Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, iki katlı evinin çatısını tamir ederken fenalaşan ve mahsur kalan Tahir Özsoy (53), itfaiye ekiplerince merdivenli araçla indirilip, hastaneye götürüldü.
Bahçelievler Mahallesi 3013 Sokak'taki iki katlı evinin çatısına sabah saatlerinde çıkan Tahir Özsoy, tamirat için kiremitleri aktarmaya başladı. Bu sırada başı dönüp fenalaşan Özsoy, çatıda mahsur kaldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdivenli itfaiye aracı ile çatıya çıkan ekipler, Özsoy'u kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Özsoy, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tansiyonu düştüğü belirlenen Özsoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bilim Kurulu üyesi Mustafa Ilıcalı'dan mesai saati açıklaması: Mesailerde kademelendirme yapacağızSon dakika haberine göre Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Kovid sürecinde gördük ki bazı işler rahatlıkla evden yapılabiliyor. Bazı işlerin ofisten değil de evden yapılmasını sağlamamız lazım. İlk olarak mesailerde kademelendirme yapacağız" dedi.