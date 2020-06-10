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10.06.2020 - 13:11 | | DHA

Denizli'de çatı tamir ederken fenalaştı, merdivenli itfaiye aracıyla indirildi

Son dakika haberi... Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, iki katlı evinin çatısını tamir ederken fenalaşan ve mahsur kalan Tahir Özsoy (53), itfaiye ekiplerince merdivenli araçla indirilip, hastaneye götürüldü.

Denizli'de çatı tamir ederken fenalaştı, merdivenli itfaiye aracıyla indirildi

Bahçelievler Mahallesi 3013 Sokak'taki iki katlı evinin çatısına sabah saatlerinde çıkan Tahir Özsoy, tamirat için kiremitleri aktarmaya başladı. Bu sırada başı dönüp fenalaşan Özsoy, çatıda mahsur kaldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdivenli itfaiye aracı ile çatıya çıkan ekipler, Özsoy'u kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Özsoy, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tansiyonu düştüğü belirlenen Özsoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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