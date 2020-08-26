MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Denizli'de çiftlikte elektrik akımına kapılan işçi öldü
ABONE OL
26.08.2020 - 17:32 | | DHA

Denizli'de çiftlikte elektrik akımına kapılan işçi öldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir süt firmasında çalışan işçi Veli Aytan (36) numune almak için çıktığı süt tankında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Denizli'de çiftlikte elektrik akımına kapılan işçi öldü

Olay, saat 13.00 sıralarında Ucarı Mahallesi'ndeki çiftlikte meydana geldi. Bir süt firmasında çalışan Veli Aytan, numune almak için süt tankının üzerine çıktı. Aytan bu sırada elektrik akımına kapılarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Aytan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aytan'ın cesedi, Acıpayam Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

 

Beykoz'da silahlı çatışma! 1'i ağır 3 kişi yaralıBeykoz'da aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis otomobille kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS ek tercihler ne zaman 2020? ÖSYM YKS boş kontenjanlar açıklandı! Ek yerleştirme taban puanları belli oldu mu?

YKS ek tercihler ne zaman 2020? ÖSYM YKS boş kontenjanlar açıklandı! Ek yerleştirme taban puanları belli oldu mu?

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

Bayburt'ta pozitif vakaların evleri, güvenlik şeridiyle karantinaya alınıyor

Bayburt'ta pozitif vakaların evleri, güvenlik şeridiyle karantinaya alınıyor

Sıradaki Haber