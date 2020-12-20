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20.12.2020 - 01:44 | | İHA

Denizli'de deprem anında 2. kattan düştü

Denizli’de deprem anında 2. kattan aşağıya düşen yaşlı kadının imdadına komşuları koştu. Korkudan atladığı düşünülen kadın yerde acı içerisinde kıvranırken, oğlunun soğukkanlı davranışı dikkat çekti.

Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 51 yaşındaki İran uyruklu G.K., gece yarısı komşuları tarafından apartman girişinde bulundu.

Denizli’de meydana gelen 3,0 büyüklüğündeki deprem anında yaşlı kadının sesini duyan vatandaşlar, korkudan dolayı 2. kattan atladığını düşündü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baygın halde olan yaşlı kadına ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri, Denizli Devlet Hastanesine sevk etti.

Olay anında evde bulunan ve soğukkanlılığı ile dikkat çeken oğlu ise Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizlide deprem anında 2. kattan düştü

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