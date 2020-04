Denizli'de feci ölüm! 30 metre savrulup refüje çıktı!

Edinilen bilgiye göre, kaza, Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi’nde meydana geldi. İzmir’e gitmek için yola çıkan 35 YFN 78 plakalı otomobili ile yola çıkan İsmail Alay Kumkısık Mahallesi’nde mola verdi. Ardından tekrar yola çıkan 35 YFN 78 plakalı otomobil, Denizli istikametine giden Mehmet Gülpınar idaresindeki 20 AVK 25 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma anı ise güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Kavşaktan kontrolsüz şekilde çıkan otomobil ile Alay idaresindeki otomobilin çarpışması görüntülerde yer aldı.

Yaklaşık 30 metre savrulup orta refüje çıktığı görüldü. Kaza sonrası çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’i arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor.