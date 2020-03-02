Denizli'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ ile irtibatlı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda, 13 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.