Denizli'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ ile irtibatlı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda, 13 şüpheli yakalandı.
Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Yerli otomobilin adresi resmiyet kazandıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘yerli ve milli elektrikli otomobilin Bursa’nın Gemlik ilçesinde üretileceği’ müjdesinin ardından, askerî alan olan arazinin sanayi alanına dönüştürülmesiyle ilgili plan değişikliği Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi.