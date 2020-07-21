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21.07.2020 - 15:34 | | DHA

Denizli'de FETÖ'ye 3 tutuklama

Denizli'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 6 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli'de FETÖ'ye 3 tutuklama

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis, dün önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında ByLock kullanıcılarının da olduğu örgütün mahrem yapılanmasında görev aldığı öne sürülen 6 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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