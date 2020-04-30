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30.04.2020 - 17:14 | | DHA

Denizli'de, fırınlarda 'ramazan' denetimi

Denizli'de Pamukkale Belediyesi ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla yoğunluk yaşanan fırın ve unlu mamul imalathanelerinde denetimleri sıklaştırdı.

Denizli'de, fırınlarda 'ramazan' denetimi

Pamukkale'deki fırın, pastane ve unlu mamul imalathanelerini her zaman denetleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, fırın, pastane ve unlu mamul imalathanelerini inceleyerek, imalatın kurallara uygun yapılıp yapılmadığını kontrol etti. İşletmeleri ruhsat, hijyen ve gramaj gibi konularda detaylı inceleyen ekipler, personeli de eldiven, maske ve bere kullanımı konusunda kontrol etti. Yapılan denetimlerde işletmelerin kurallara uygun faaliyet gösterdiği belirtildi.

Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti'li Avni Örki, ilçe halkının sağlığı için denetimlerin süreceğini belirterek, "Ramazan ayının başlamasıyla birlikte denetimlerimiz sıklaştı. Zabıta ekiplerimiz, insanların temel gıda ihtiyacı olan ekmek ve unlu mamulleri üretim yerlerini sıkı bir şekilde denetleyip kurallara uyup uymadıklarını kontrol ediyorlar. Sağlıksız üretim ve satış yapan, kuralları ihlal eden işletmelere kesinlikle izin verilmiyor ve yasal işlemler yapılıyor. Bizler yerel idareciler olarak tüm hizmetlerimizin yanında halkımızın sağlığını da düşünmek zorundayız. Çünkü hassas bir süreçten geçiyoruz. İnşallah bu günleri de en kısa zamanda geride bırakacağız" dedi.

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