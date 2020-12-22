Denizli'de fuhuş olayına karışan 4 kişiye ceza kesildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 14 ile 20 Aralık 2020 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 316 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında fuhuş olaylarına karışan 4 şahsa 3 bin 160 TL idari para cezası uygulandı.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYMAYAN 48 ŞAHSA 130 BİN 950 TL İDARİ PARA CEZASI

Polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 243 işyeri denetlendi. Denetimlerde 813 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda 27 şahsın karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilerek 85 bin 50 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 9 şahsa maske takmamaktan 8 bin 100 TL, 12 şahsa ise sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 37 bin 800 TL olmak üzere toplamda 130 bin 950 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.