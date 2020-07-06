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06.07.2020 - 12:13 | | İHA

Denizli'de hurdaya dönen otomobilden şans eseri kurtuldu

Denizli’de freni tutmayan otomobil istinat duvarından, tarlaya düştü. 59 yaşındaki adam, hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtarıldı.

Denizli'de hurdaya dönen otomobilden şans eseri kurtuldu

Olay, Acıpayam ilçesi Kuzuören Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şahin T., Renault marka otomobili ile seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle freni tutmadı.Şahin T., bu arada el frenini kullanmak istedi. El freninin yerinden çıkmasının ardından 5 metre yükseklikteki istinat duvarının üzerinden tarlaya düştü.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralanan sürücüyü hurdaya dönen otomobilden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırdı. Şans eseri hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtarılan Şahin T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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