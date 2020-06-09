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09.06.2020 - 17:06 |

Denizli'de iğrenç olay! Kaçırılıp 3 ay boyunca istismar edildi

Denizli Tavas’da düzenlenen operasyonda, ‘güveni suistimal’ suçuyla aranan zanlı R.M. gözaltına alındı. Zanlının yanında bulunan 15 yaşındaki genç kız jandarmayı görünce ağlamaya başladı. R.M.’nin genç kızı kaçırıp 3 aydır cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi.

Denizli'de iğrenç olay! Kaçırılıp 3 ay boyunca istismar edildi

Denizli il Jandarma komutanlığına bağlı JASAT Timleri, hakkında yakalama kararı bulunan R.M isimli zanlıyı takibe aldı. 

Denizli’den Tavas’a gideceği belirlenen R.M., jandarma ekipleri tarafından yol kesilerek gözaltına alındı.

15 YAŞINDAKİ ENGELLİ KIZ ÇOCUĞU KURTARILDI

Zanlı R.M.’nin yanında bulunan 15 yaşındaki kız çocuğu jandarma ekiplerini görünce ağlamaya başladı. Tim, olayı araştırmaya başlayınca korkunç gerçeğe ulaştı. 

Yüzde 50 zihinsel engelli olduğunu tespit edilen genç kızın, R.M.’nin kendisini kaçırdığını ve 3 aydan bu yana cinsel istismarda bulunduğunu söylemesi üzerine koruma altına alındı. 

Küçük kız kendisini kurtaran tim üyesi kadın astsubaya sarılarak teşekkür etti.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

İşlemlerinin ardından JASAT timi tarafından Tavas Adliyesine sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Genç kız ise jandarma eşliğinde ailesine teslim edildi.

Son dakika - Antalya'da sıcaktan havadan bunalanlar sahillere akın attiAntalya'da tatilciler hava sıcaklığının artmasıyla sahillere akın etti. Çocuklar ise su kanalında yüzerek serinledi.
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