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05.05.2020 - 00:21 | | AA

Denizli'de karantina süresi dolan 168 kişi evlerine uğurlandı

Suudi Arabistan'dan gelen ve Denizli'de yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 168 kişi memleketlerine gönderildi.

Denizli'de karantina süresi dolan 168 kişi evlerine uğurlandı

Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İbn-i Haldun Yurdu'na 14 günlük karantina süresini dolduran vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra AFAD koordinasyonunda sosyal mesafeye uygun şekilde otobüslerine bindirildi.

Karantina süresini tamamladıktan sonra kaldığı yurttan ayrılan Onur Culha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karantinayı mutlu şekilde geçirdiklerini belirterek "Bu süreçte destek olanlara teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız bu zor süreçte yanımızda oldu. Yurtta çok iyi zaman geçirdik." dedi. Taner Sapan da karantina sürecinin güzel geçtiğini söyleyerek yetkililere teşekkür etti.

Denizlide karantina süresi dolan 168 kişi evlerine uğurlandı

Karantina süresini doldurarak yurttan çıkış yapan Onur Özkan da "Allah devletimize zeval vermesin" diyerek otobüse bindi.

Abdullah Koç da yurt görevlilerinin kendilerine çok güzel baktığını ifade etti.

Polis araçları, karantina süreleri biten vatandaşları taşıyan otobüslere kent çıkışına kadar eşlik etti.

 

 

Taksilerin tek-çift plaka uygulaması sona erdiİçişleri Bakanlığı, corona virüs ile mücadele kapsamında taksilerin trafiğe çıkışının kısıtlanması ve tek-çift plaka uygulamasının gece yarısı itibariyle sona ereceğini duyurdu.
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