Denizli'de karantina süresi sona eren 349 kişi, evlerine uğurlandı

Koronavirüs salgını nedeniyle ramazan ayını ve bayramı ülkelerinde geçirmeleri amacıyla yurt dışındaki vatandaşların tahliye çalışmaları kapsamında Hollandadan Türkiyeye getirilen ve Pamukkale ilçesi Vatan Caddesindeki Prof. Dr. Cevat Akşit Öğrenci Yurdunda gözetim altına alınan 349 kişi, 14 günlük karantina sürelerini tamamladı.



Yurt binası önünde ateşleri ölçülen vatandaşlar, sosyal mesafeye uygun şekilde otobüslerine bindirildi. AFAD'ın koordinasyonuyla araçlara alınan vatandaşlar, alkışlar eşliğinde memleketlerine gönderilmek üzere yurttan ayrıldı.