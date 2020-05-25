Denizli'de köpekten korkan kadın motosikletten düştü!

Olay, Pamukkale ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvarda motosikletle seyir halinde olan yabancı uyruklu Mercan Ö., sokak köpeklerinin havlayarak üzerine doğru gelmesi sonucu korkup panik yapınca direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletten düştü. Mercan Ö. yüzünden yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri Mercan Ö. ile sağlıklı bir diyalog kuramayınca olay yerinden geçen ve Türkçe bilen bir başka yabancı uyruklu kişi tercümanlık yaparak sağlık ekiplerine yardımcı oldu. Olay yerindeki müdahalelerin ardından hayati tehlikesi bulunmayan yaralı kadın Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Teröristlerin güvenlik noktalarına düzenleyeceği saldırı son anda önlendiTerör örgütü PKK'nın, polis ve jandarma kontrol noktalarına yönelik Ramazan Bayramı'nda düzenleyeceği bombalı saldırılar, Diyarbakır polisinin operasyonuyla önlendi. Operasyonda, mezarlık ve bir adreste toprağa gömülü biri 4 kilo plastik patlayıcı pentaeritrol tetranitrat (PETN) kullanılarak hazırlanan zaman ayarlı, parça ve basınç etkili 3 bomba ve 4 el bombası ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.