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03.12.2020 - 13:37 | | DHA

Denizli'de operasyon! 50 suikast silahı ele geçirildi

Denizli’de jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilin bagajında yapılan aramada 50 adet kalem görünümlü suikast silahı ele geçirildi. Otomobildeki iki kişi gözaltına alındı.

Denizli'de operasyon! 50 suikast silahı ele geçirildi
Kalem görünümlü 50 tabanca ele geçirildi
Kalem görünümlü 50 tabanca ele geçirildi
Kalem görünümlü 50 tabanca ele geçirildi
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Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, aldığı ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda 50 adet kalem görünümlü suikast silahını piyasaya sürmeye çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

KOM ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından suikast tabancalarının başka illerden getirileceği ve Denizli’de dağıtılacağının ihbarını aldı. Bunun üzerine KOM ekipleri, dün akşam saatlerinde Tavas ilçesi Muğla Kavşağı'nda operasyon düzenledi.

Karayolunu trafiğe kapatan polis, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobilde yaptığı aramada, çanta içinde 50 adet kalem görünümlü suikast tabancası ile 175 adet 7.65 milimetre çapında mermi ele geçirdi. Otomobili kullanan M.A.Ç. ile yanındaki kadın N.O. gözaltına alındı. İki şüphelinin polisteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılacağı bildirildi.

KALEM GÖRÜNÜMLÜ SUİKAST TABANCALARI NEDEN ÖNEMLİ?

Ele geçirilen suikast tabancaları, kalem görünümlü olduğu için kolayca saklanabiliyor. Arama noktalarından dikkat çekmeden geçiyor. Mermi ateşlendikten sonra boş kovanı diğer tabancalar gibi dışarıya atmadığı için olay yerinde delil bırakmıyor.

 

Polis ekibine silahlı saldırı! Operasyon başladıKahramanmaraş'ta bir oteldeki ihbara giden polis ekibine silahla ateş edildi. Operasyon başlatılan bölgede iki polisin yaralandığı bildirildi. Yaralı polislerden Barış Göl, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
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