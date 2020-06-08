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08.06.2020 - 14:07 | | DHA

Denizli'de otomobiller çarpıştı: Baba ve 2 oğlu yaralı

Son dakika haberi... Denizli'nin Tavas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, otomobillerden birindeki sürücü ile 2 oğlu yaralandı.

Denizli'de otomobiller çarpıştı: Baba ve 2 oğlu yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Denizli-Muğla karayolu Pınarlar Mahallesi kavşağında meydana geldi. Tavas'tan kırsal Pınarlar Mahallesi yönüne giden Aycan Karaboğa'nın kullandığı 20 YR 937 plakalı otomobil, karşıdan gelen Mesut Karataş'ın kullandığı 20 ABD 51 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil sürücü Mesut Karataş ile yanındaki 2 oğlu otomobilde sıkışıp, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, otomobilde sıkışan yaralıları çıkardı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karataş ve 2 oğlu ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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