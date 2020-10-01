01.10.2020 - 11:44 | | DHA
Denizli'de Roma dönemi lahit kapağı ile yakalanan 3 kişiye gözaltı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait aslan kabartmalı lahit kapağı ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Acıpayam ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Sabah saatlerinde çalışma başlatan jandarma, şüphelilerin içinde bulunduğu belirlenen kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada, Roma dönemine ait, 140 santimetre uzunluğunda 110 santimetre genişliğinde, aslan kabartmalı lahit kapağı ele geçirildi. Kamyonetteki 3 kişi gözaltına alındı. El konulan tarihi eserler Denizli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.