MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Denizli’de rüşvet alan polis suçüstü yakalandı!
ABONE OL
13.02.2020 - 17:12 | | İHA

Denizli’de rüşvet alan polis suçüstü yakalandı!

Denizli’nin Çal ilçesinde karakolda görevli polis memuru, denetimli serbestlik mahkumundan yerine imza atması karşılığında rüşvet aldığı iddiası ile tutuklandı.

Denizli’de rüşvet alan polis suçüstü yakalandı!

Çal ilçesinde karakolda görevli bir polis memurunun, belli bir süre önce denetimli serbestlik mahkumundan yerine imza atması karşılığında rüşvet aldığı iddia edildi. Şikayet üzerine takibe alınan görevli polis memuru O.İ., mahkum yerine imza attığı sırada diğer polisler tarafından suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan ve yapılan sorgulamaların ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından polis memuru O.İ. tutuklandı.

 

 

 

Bombardıman İdlib kırsalını harabeye çevirdiŞam rejiminin ilerlemeye çalıştığı İdlib'de devam eden bombardıman, ilçeler ile kırsal bölgelerdeki yerleşim alanlarını harabeye çevirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yasin Suresi - Türkçe Okunuşu, Arapça Meali (Oku/Dinle) - Yasin Suresi Fazileti Nedir?

Yasin Suresi - Türkçe Okunuşu, Arapça Meali (Oku/Dinle) - Yasin Suresi Fazileti Nedir?

Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

Denizin rengi kahverengiye döndü

Denizin rengi kahverengiye döndü

Salman'ı ikna eden gizemli güzel

Salman'ı ikna eden gizemli güzel

Sıradaki Haber