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19.08.2020 - 14:22 | | İHA

Denizli'de sokak düğünleri ve 65 yaş üstüne yeni düzenleme!

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs tedbirleri kapsamında sokak düğünleri ve 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanacağı kısıtlama ile ilgili genelge yayımladı.

Denizli'de sokak düğünleri ve 65 yaş üstüne yeni düzenleme!

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi korona virüs tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı. Bu kapsamda, Denizli kent genelinde son zamanlardaki korona virüs vakalarının özellikle düğünlerde kurallara riayet edilmemesinden kaynaklı artış göstermesinin tespit edilmesiyle birlikte yeni kararlar alındı. Sokak düğünleri, düğün salonu olmayan ilçelerle ilgili Kaymakamlıklarca belirlenmiş tek bir alanın düğün alanı olarak kullanılabilmesine ve saat 10.00 ile 24.00 saatleri arasında belirlenecek olan saat aralığında başlangıç ve bitiş sürelerinin 2 saati geçmeyecek şekilde yapılmasına karar alındığı belirtildi. Düğünlerde artık yemek ikramının yapılmamasına, gelin ve damat dışında davetlilerin oynamasının yasaklanmasına karar verildiği açıklandı.

65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLAR HAKKINDA YENİ KARARLAR

65 yaş ve üzeri vatandaşların ise birinci ve ikinci derece yakınlığı bulunmayan düğün, nişan, nikah, kına, sünnet düğünü gibi etkinliklere katılmalarının yasaklanmasına, 17.00 ile 19.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının, saat 17.00’den sonra market, pazar yeri ve alışveriş merkezlerine gitmelerinin, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sosyal faaliyetler ile kalabalık organizasyonlara katılmasının ve sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi gibi yerlere girişlerinin yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.

Ameliyat öncesi teslim ettikleri altın dişler, başka hastaya verilmişBursa'da hastaneye yatan Medeni Balkaya'nın altın dişleri, ameliyata alınmadan önce çıkarıldı. Yakınlarının hastane görevlisine teslim ettiği 25 gramlık dişler, yanlışlıkla başka bir hastaya teslim edildi. Medeni Balkaya'nın sadece çorba ile beslenebildiğini söyleyen yakınları, dişlerin bir an önce bulunmasını istedi.
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